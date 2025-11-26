Congreso fortalece liderazgo energético de Tamaulipas

Con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, representantes de empresas nacionales e internacionales, expertos, líderes del sector energético y el Gobernador Américo Villarreal Anaya se inauguró el Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2025, celebrado del 24 al 26 de noviembre en Tampico, Tamaulipas.

¿Qué ocurrió?

En su intervención, la senadora de la República por Tamaulipas, Olga Sosa Ruíz realizó un recorrido por el marco legal aprobado durante el primer año de actividades legislativas y el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. "Emprendimos una trascendental reforma constitucional para fortalecer a las empresas públicas, principalmente Pemex y CFE, gracias a ello el Estado vuelve a estar en el primer plano".

La senadora recordó que el Plan México considera el papel central de la energía para alcanzar los objetivos de la transformación, y de la mano de la secretaría de energía, Luz Elena González se trazó una hoja de ruta para articular un nuevo modelo energético para México.

La legisladora federal aseveró: "Desde el congreso de la unión, contribuimos con la expedición de 8 nuevas leyes y 3 actualizaciones a leyes reglamentarias que conforman un marco legal robusto, claro y de largo aliento que impulse la soberanía energética y regule la participación de la iniciativa privada".

¿Cuáles son las consecuencias de la reforma?

Con los planes a mediano y largo plazo, son sustento de nuevas inversiones. La senadora aseguró que la creación de las 25 nuevas plantas de energía, en Tamaulipas se contará con una, en Altamira; también destacó las bondades de la energía eólica en Tamaulipas, y la recuperación de la producción de hidrocarburos que se tiene por meta alcanzar los 1.8 millones de barriles diarios, cifra alcanzable pues en agosto del presente año se reportaron 1.7 millones de barriles diarios.

La senadora que dio un panorama del marco legal del sector energético sentenció: "Hemos fortalecido a nuestras empresas públicas para que los recursos de nuestra nación beneficien a todos."

El congreso organizado por el secretario de Energía de Tamaulipas, Walter Jiménez, fue escenario para reafirmar el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de electrificar al estado de Tamaulipas al cien por ciento; además de señalar una completa alineación con el modelo de transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.