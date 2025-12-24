Amplían plazo en el caso de "La Barredora"

Un juez de Tabasco concedió a la Fiscalía General del Estado (FGE) una prórroga de tres meses para recabar pruebas en el proceso penal que se sigue contra el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Hernán Bermúdez Requena, señalado como presunto líder del grupo criminal "La Barredora".

¿Qué implica la prórroga para el caso de Bermúdez Requena?

Bermúdez Requena, conocido como "El Abuelo" o "Comandante H", compareció este martes por videoconferencia ante el juez de la Región Nueve, con sede en Villahermosa, quien autorizó la ampliación del plazo para el cierre de la investigación complementaria, el cual vencía este mismo día, informaron autoridades federales.

Con esta determinación judicial, el inicio de la etapa intermedia del proceso se aplazó hasta marzo de 2026, periodo en el que la Fiscalía de Tabasco deberá presentar la acusación formal en su contra por los delitos de extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa.

Detalles sobre la comparecencia de Hernán Bermúdez Requena

Mientras tanto, el exfuncionario estatal continuará recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, donde permanece desde su extradición a México procedente de Paraguay, país en el que fue detenido tras permanecer prófugo.

Consecuencias de la prórroga en el proceso penal

La decisión del juez representa un nuevo capítulo en el proceso judicial que enfrenta Hernán Bermúdez Requena, quien ha sido vinculado a múltiples delitos graves que afectan la seguridad en la región.