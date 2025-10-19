Inicia en Michoacán revisión del T-MEC

MORELIA, Mich.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) puso en marcha los trabajos de la consulta pública, para que los integrantes del sector empresarial y productivo michoacano aporten propuestas que contribuyan a construir un mejor tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

Estas mesas de trabajo que se realizan en todo el país, como lo ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estas servirán para revisar el funcionamiento del T-MEC con los sectores estratégicos de mayor producción en México, como el metalmecánico, automotriz, agropecuario, de logística y ferroviario.

"Hay una decisión firme y enfática de la mandataria federal de que es conveniente, como socios: Estados Unidos, Canadá y México, tener un T-MEC que beneficie trilateralmente, que ha alentado la economía en los tres países, al ser la asociación económica más potente del mundo y queremos que lo siga siendo", consideró.

Dijo que como Gobierno estatal, el propósito es buscar que más productos puedan aprovechar y beneficiarse con el tratado comercial, principalmente los del sector agropecuario, del cual la entidad es líder a nivel nacional, ya que uno de cada tres dólares de exportación proviene de Michoacán, sin dejar de lado a otras industrias vitales para el desarrollo.

En este foro participan el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, Vidal Llerenas Morales; el titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía federal, Carlos Candelaria López; el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Claudio Méndez Fernández; representantes del sector empresarial y productivo; entre otras autoridades federales y estatales.