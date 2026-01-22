México trabaja para conservar el T-MEC, señala Sheinbaum

PUEBLA, Pue.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno de México trabajará para evitar cualquier ruptura del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de las recientes declaraciones del primer ministro canadiense, Mark Carney, sobre un posible distanciamiento en la relación comercial con Estados Unidos.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre el T-MEC?

Durante su mensaje en la conferencia matutina, la mandataria subrayó que, frente al contexto internacional actual, México considera que el acuerdo comercial sigue siendo conveniente para los tres países y que las diferencias de postura deben entenderse como visiones distintas ante una coyuntura global compleja, no como un choque directo de discursos.

"Nosotros vamos a trabajar para que no se rompa. Y creemos que es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial. Yo no lo llamaría choque de discurso, sino sencillamente distintos puntos de vista frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional", expresó Sheinbaum.

Acciones del Gobierno de México para mantener el T-MEC

La presidenta señaló que, si bien no ha tenido comunicación reciente con el primer ministro Carney, ambos han buscado establecer contacto y confió en que en los próximos días se concrete una conversación.

Asimismo, reiteró que el diálogo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mantendrá abierto en todas las negociaciones relacionadas con el T-MEC.

En este contexto, Sheinbaum informó que la próxima semana el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Washington para continuar con los trabajos y negociaciones en materia comercial, como parte del seguimiento permanente al acuerdo trilateral.

Detalles sobre las negociaciones comerciales en Washington

Paralelamente, detalló que ya se encuentra en Estados Unidos un equipo de trabajo mexicano para dar seguimiento a los compromisos en materia de seguridad, un eje que también forma parte del entendimiento bilateral. Este grupo es coordinado por el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

La mandataria precisó que en estas reuniones participan representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República, quienes sostienen encuentros con sus homólogos estadounidenses en Washington, con el objetivo de fortalecer la cooperación y garantizar que los acuerdos en seguridad y comercio avancen de manera conjunta.