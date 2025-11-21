Olga Sosa impulsa agenda agrícola en foros del T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la presencia de los principales liderazgos y organizaciones del sector agroindustrial en México, se llevó a cabo la mesa de diálogo sectorial agroindustrial para el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, de manera conjunta entre las comisiones Unidas de Economía y de Seguimiento a la implementación y revisión del T-MEC, aprobando un programa de trabajo para llevar a cabo foros de consulta con los sectores productivos del país, frente al proceso de revisión del tratado en 2026.

Así lo informó la senadora presidenta de la Comisión de Agricultura en el Senado de la República Olga Sosa Ruíz, quién destacó la importancia de escuchar de viva voz los planteamientos, ideas, argumentos y propuestas, para construir un diálogo útil sobre la visión de estado y prioridades de la agroindustria.

En su mensaje de bienvenida en esta importante mesa de diálogo, como parte de los Foros de Dagnóstico Sectorial del T-MEC, la senadora señaló "estamos reunidos para escucharles, incluir sus planteamientos y generar un diálogo constructivo y nos da gusto contar hoy con la participación de representantes de toda la cadena agroindustrial, productiva, transformadora, exportadora, tecnológica y empresarial".

Las organizaciones representadas, entre ellas el Consejo Nacional Agropecuario, coincidieron en que el sector agroindustrial, es un factor de estabilidad social, un motor de empleo y un actor comprometido con el bienestar laboral y el cumplimiento normativo, el combate al trabajo forzoso e infantil y la necesidad de fortalecer el trabajo digno, sin generar nuevas barreras no arancelarias.

Se hizo la propuesta de la creación de corredores migratorios temporales para temporadas de cosecha lo que es una herramienta clave para la movilidad laboral y la competitividad regional.

Por parte del sector azucarero, Juan Cortina destacó que el comercio global avanza hacia bloques regionales y precisó que México debe estar preparado ante la volatilidad de los próximos meses, destacando que se deben fortalecer instituciones como SENASICA y COFEPRIS, ademas que las decisiones sanitarias se basen en la ciencia y sobre todo que haya seguridad jurídica.

La industria de berries y agroindustrias exportadoras plantearon atender rezagos regulatorios mejorar infraestructura y digitalización así como fortalecer la cooperación técnica para eliminar barreras no arancelarias en el marco del capítulo 9.

Por su parte el sector ganadero reconoció que el tratado ha consolidado una relación sólida con Estados Unidos y Canadá pero se mostró preocupado por incumplimientos estadounidenses que afectan la regionalización y la exportación de carne bovina.