México debe movilizar aliados en audiencias públicas de EU

El gobierno mexicano debe aprovechar y mover a empresas que tengan operaciones relevantes en los dos países para que promuevan la importancia de la integración durante las audiencias públicas que se realizarán en el vecino país del Norte, rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afirmó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En el reporte 'México ante la nueva política comercial de Estados Unidos', la institución propuso 'aprovechar la audiencia pública en la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos' a fin de 'movilizar a los aliados de México en ese país, incluidas empresas mexicanas con operaciones relevantes en la Unión Americana o viceversa, así como cámaras, centros de investigación y gobiernos estatales.

Cabe mencionar que la consulta pública que se realiza en el país vecino del Norte inició el 17 de septiembre y terminó el 3 de noviembre pasado, pero habrá una audiencia pública el próximo 17 de noviembre.

¿Qué propone el IMCO para la logística en México?

El IMCO agregó que es necesario invertir en infraestructura carretera, portuaria y aduanera para mejorar la logística del país. Hay que 'promover planes de largo plazo para desarrollar infraestructura logística que facilite el comercio exterior de México y que contemple las necesidades del país con visión transexenal', señaló.

Lo que implica priorizar acciones del Plan México como la modernización de 11 puertos y tres mil kilómetros de vías de trenes, sobre todo los de carga. Agregó que hace falta facilitar los trámites aduaneros, sobre todo simplificar aquellos que identificó la Casa Blanca como barreras comerciales que deben corregirse. Así como desarrollar reglas predecibles para mejorar la operación aduanera.

¿Cuál es la importancia del suministro de gas natural?