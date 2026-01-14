Sheinbaum reacciona a dichos de Trump de que T-MEC es irrelevante

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a los dichos del mandatario estadounidense Donald Trump, quien declaró este martes que el T-MEC era "irrelevante" e insistió en que "no necesitamos autos hechos en México".

"Hay mucha integración, entonces no voy, no voy a debatir en particular, sino sencillamente la importancia que tiene para ambos países que se mantenga la relación comercial con Estados Unidos", declaró.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre el T-MEC?

En su conferencia mañanera de este miércoles 14 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo confió en que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos, además que quienes más defienden al T-MEC son los empresarios estadounidenses.

"Las economías están muy interrelacionadas, muy integradas, la economía de Canadá, Estados Unidos y México. Quienes más defienden el Tratado son los empresarios estadounidenses, los que más; por supuesto México también porque hay una integración muy grande", dijo.

Importancia del T-MEC para las economías de América del Norte

Al destacar que en territorio mexicano se tienen "muchísimas plantas de producción" estadounidenses, no solo de autos sino de otros temas, la titular del Ejecutivo federal aseguró que hay confianza en el país: "Entonces estoy convencida que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos".

Comentó que cuando productores y transportistas cerraron el año pasado el puente de Ciudad Juárez, su gobierno recibió llamadas para que se abriera la frontera porque estaba afectando ya a la producción en Estados Unidos de distintas áreas.