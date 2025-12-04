Metro suspende circulación

El servicio de la Línea A del Metro permanece suspendido en las estaciones Peñón Viejo y Acatitla debido a una falla eléctrica que comenzó a las 16:15 horas. Mientras se realizan los trabajos de reparación, el tramo de Santa Marta a La Paz y de Pantitlán a Guelatao opera con normalidad.

¿Qué ocasionó la suspensión en la Línea A del Metro?

Para apoyar a los usuarios afectados, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brinda servicio temporal en el tramo Guelatao–Santa Marta. El director del Metro, Adrián Rubalcava, aseguró que el personal especializado trabaja para restablecer el servicio completo lo antes posible.