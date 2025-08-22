EU suspende emisión de visas a camioneros mexicanos

WASHINGTON, EU 21-Aug-2025 .-El Gobierno de Estados Unidos anunció ayer la suspensión de la emisión de visas a los conductores extranjeros de camiones --muchos de ellos mexicanos--, a los que acusa de poner "en peligro la vida de los estadounidenses" en las carreteras.

"Con efecto inmediato, suspendemos la emisión de visas de trabajo para camioneros comerciales", dijo el Secretario de Estado, Marco Rubio, en la red social X.

Así, el máximo diplomático estadounidense abordó un tema cada vez más importante para los partidarios del Presidente Donald Trump.

"El creciente número de extranjeros que conducen grandes camiones por las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de los estadounidenses y perjudica el sustento de los camioneros estadounidenses", añadió.

Sin embargo, Rubio no dio ninguna cifra que respalde esta acusación. El Gobierno tampoco ha brindado detalles anteriormente.

En el pasado, la Administración Trump se ha quejado diciendo que muchos de estos camioneros no hablan inglés o lo hablan mal.

Por lo cual, el Gobierno federal ha tomado medidas en los últimos meses para hacer cumplir el requisito de que los camioneros hablen y lean inglés con fluidez.

Ayer también, la Administración del Presidente Trump anunció que está revisando a más de 55 millones de personas que cuentan con visas vigentes de EU por posibles violaciones que podrían llevar a la deportación.

En una respuesta a una pregunta de The Associated Press, el Departamento de Estado dijo que todos los titulares de visas, que pueden incluir turistas, están sujetos a una "evaluación continua" con el objetivo de detectar cualquier indicio de que podrían ser inelegibles para obtener el permiso de entrar o permanecer en EU.