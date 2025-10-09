Universidad de BCS suspende compras a empresa sancionada por EU

El rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Dante Arturo Salgado González, afirmó que la institución suspenderá cualquier relación comercial con las empresas mencionadas en la investigación de EL UNIVERSAL, a las que el gobierno estadounidense relaciona con la red de "Los Chapitos".

Luego de que EL UNIVERSAL confirmara que estas empresas han sido proveedoras de centros de investigación, administraciones locales e instituciones educativas de la zona noroeste, entre ellas la UABCS, el rector sostuvo que se detendrá de inmediato cualquier relación; sin embargo, explicó que las compras universitarias se rigen por los mecanismos de transparencia establecidos en la ley y que "no existe forma" de que alguna institución educativa conozca los nombres o antecedentes de los accionistas y qué relaciones personales tienen.

"La universidad y el resto de las instituciones educativas que se enlistan no podemos saber el origen de los accionistas o los socios que constituyeron esas empresas. Nosotros compramos insumos para prácticas de laboratorios. No tenemos otra relación", afirmó.

En entrevista, el rector señaló que, si la autoridad fiscal mexicana no emite ninguna información sobre estas empresas, es muy difícil que puedan conocer qué otras actividades o relaciones tendría, insistió, y reiteró que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevenir al respecto.

"Nosotros tenemos un protocolo de compra perfectamente determinado por ley. Y nos dice que se compre a las empresas que ofrezcan mejores precios. La UABCS consulta a la autoridad fiscal que esa empresa no esté impedida para realizar las actividades comerciales y si no tiene marca de la autoridad fiscal para nosotros es, y lo digo con todo respeto, imposible adivinar quienes son sus socios o accionistas y qué relaciones pueden tener ellos en lo personal, porque la empresa normalmente está legalmente constituida", abundó.

Salgado González dijo confiar en que la autoridad competente haga las investigaciones necesarias y la SHCP informe al respecto de estas o cualquier empresa con estos antecedentes.

Con todo, reiteró que la UABCS buscará otros proveedores de insumos, aunque también explicó que, en ocasiones por las necesidades especializadas de distintas áreas, a veces se dificulta conseguir.

"Por sentido común y aunque en este país existe la presunción de inocencia como un principio fundamental del Estado de Derecho, la UABCS buscará otros proveedores, pero quiero aclarar que a veces en el manejo público de la información faltan detalles técnicos que necesariamente tendrían que conocerse para la toma de decisiones. De cualquier manera, nosotros vamos a frenar cualquier proceso que esté en camino y buscaremos otras alternativas para hacernos llegar de estos productos para prácticas de laboratorios", puntualizó.