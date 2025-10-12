Suspenden clases en 41 municipios de Veracruz tras inundaciones

Suspenden clases en 41 municipios de Veracruz tras inundacionesEl norte de Veracruz se ve afectado por inundaciones y desbordamiento de ríos, lo que lleva a la suspensión de clases en la zona.
Autoridades educativas de Veracruz determinaron suspender las actividades escolares durante toda la siguiente semana en el norte de Veracruz, una región golpeada por lluvias y el desbordamiento de ríos.
Será del 13 al 17 de octubre cuando se suspendan clases y actividades administrativas escolares en todos los niveles en 41 municipios, entre ellos Álamo y Poza Rica, que sufrieron inundaciones severas.
De acuerdo con el último reporte oficial, suman 69 municipios y miles de viviendas afectadas, comunidades incomunicadas y 18 muertos en Veracruz a consecuencia de las intensas lluvias.
En las partes bajas y medias de Poza Rica ocurrió la mayor afectación con la crecida del Río Cazones, que arraso con vehículos, comercios y viviendas.
La Secretaría de Educación de Veracruz determinó la suspensión en los municipios de:
Álamo
Benito Juárez
Castillo de Teayo
Cazones
Cerro Azul
Chalma
Chiconamel
Chicontepec
Chinampa
Chontla
Citlaltepetl
Coyutla
El Higo
Espinal
Gutiérrez Zamora
Huayacocotla
Ilamatlán
Ixcatepec
Ixhuatlán de Madero
Naranjos
Ozuluama
Papantla Pánico
Platón Sánchez
Poza Rica
Puebo Viejo
Tamalín
Tamiahua
Tampico Alto
Tancoco
Tantima
Tantoyuca
Tecolutla
Tempoal
Tepetzintla
Texcatepec
Tihuatlán
Tlachichico
Tuxpan
Zacualpan
Zontecomatlán