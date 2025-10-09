Depresión Tropical 17-E evoluciona a tormenta tropical "Raymond"

CHILPANCINGO, Gro.-La tormenta tropical "Raymond" se formó en las costas de Guerrero, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Desde del mediodía, la depresión tropical 17-E evolucionó a tormenta tropical.

De acuerdo con el SMN, la tormenta tropical "Raymond" está localizada a 124 kilómetros al sur-sureste del municipio de Tecpan y a 190 al sur-sureste de Zihuatanejo, en la región de la Costa Grande.

La tormenta tropical "Raymond", según el SMN, presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora.

Raymond, de acuerdo con el pronóstico del SMN, provocará lluvias torrenciales en todas las regiones de Guerrero.

Este jueves, la Secretaría de Educación Guerrero ordenó la suspensión de clases en todos los niveles y en los dos turnos.

En Acapulco, la Capitanía del Puerto suspendió la navegación; esta mañana un crucero optó no detener en el puerto y seguir su ruta por la tormenta.