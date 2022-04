Suspenden obras del Tren Maya

Las obras del controvertido trazo del Tren Maya por la selva de Quintana Roo no pueden seguir adelante. Un juez de Yucatán ha decretado la suspensión provisional de la construcción de las vías entre Playa del Carmen y Tulum por no contar con una autorización en materia de impacto ambiental, dándole la razón a un grupo de buzos que presentaron una demanda de amparo en marzo pasado.

Esta es la primera vez que la justicia se pronuncia sobre el tramo cinco de la obra estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha generado una oleada de críticas por estar deforestando la selva y pasando por encima de un terreno kárstico repleto de cuevas, cenotes y ríos subterráneos.

Originalmente el tren iba a ir junto a la carretera que ya conecta Cancún y Tulum, pero el Gobierno decidió cambiar de planes a principios de este año ante las dificultades que estaba presentando la obra —que tenía que levantar las vías por encima de la ciudad de Playa del Carmen— y la oposición de los hoteleros a que la construcción afectaste a la entrada a sus resorts de lujo.

Desde entonces, científicos, arqueólogos, ambientalistas, buzos e inclusive famosos como Eugenio Derbez o Natalia Lafourcade habían levantado la voz contra el cambio del trazado del tren.

Pepe Urbina, uno de los buzos de cuevas que presentó la demanda de amparo, dice que desde un principio quisieron colaborar con las autoridades para que el tren se hiciera "correctamente". "Pero cuando cambiaron el tramo hacia la selva todos explotamos", cuenta.

Entonces se unieron a la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), que les ayudó a llevar sus quejas ante los juzgados. "No les importan ni los árboles, ni la fauna, ni los ríos subterráneos, porque los desconocen", lamenta Urbina.

El principal argumento que ha llevado al juez a admitir la demanda y decretar la suspensión temporal es que el tramo 5 del proyecto no cuenta con los permisos ambientales correspondientes. Ese es un requisito indispensable para cualquier obra en el país, pero la deforestación en la selva a la altura de Playa del Carmen, una brecha kilométrica que comenzó a abrirse en marzo pasado, inició sin contar con ese trámite.

El Gobierno se ha escudado en el decreto emitido a finales del año pasado por el que las obras estrella del presidente son "de seguridad nacional" con el fin de acelerar el avance sin las "trabas burocráticas".

"Estamos en una carrera contrarreloj con una locomotora bestial que va sin un conductor que sepa lo que está haciendo", dice Urbina. El buzo lleva 18 años recorriendo las cavernas y cenotes de la zona, como Sac Actún, el mayor sistema de cavernas sumergidas que existe en el mundo, con más de 300 kilómetros explorados. Desde su punto de vista, si el Gobierno está empeñado en que el tren pase por allí es por desconocimiento del lugar. Si bien celebra la decisión del juez, Urbina sabe que este es "solamente un escalón hacia donde queremos llegar".

Todavía falta que el magistrado decida sobre la suspensión definitiva de las obras mientras se resuelve el juicio y que se pronuncie sobre el resto de amparos que se han presentado para frenar la obra.

GOBIERNO AÚN NO ES NOTIFICADO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado este martes durante su conferencia matutina que su Gobierno no ha sido notificado sobre la suspensión de la obra. "Todavía no hay una notificación oficial. No sabemos de qué se trata, solo lo que ya es de dominio público, hay con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña en contra del Tren Maya financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos", ha señalado el mandatario.