Violencia obliga a suspender clases en Chilpancingo

Con escaso transporte público y suspensión de clases en las escuelas de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y de la Universidad Autónoma de Guerrero (UaGro) así amaneció Chilpancingo, que ha resentido una nueva ola de violencia en los tres últimos días.

El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Ricardo Castillo Peña, confirmó el cierre de planteles educativos en esta capital, pero hasta la mañana de este lunes no se había cuantificado el número.

El funcionario mencionó que la suspensión de clases no es de manera oficial.

Desde anoche padres de familia y directivos de las escuelas avisaron a través de redes sociales sobre la suspensión de clases ante la falta de servicio de transporte público.

En las calles de Chilpancingo se han visto pocas unidades para dar el servicio de transporte.

Patrullas de la Policía estatal, Guardia Nacional y el Ejército recorren las calles.

Con el apoyo de fuerzas de seguridad, transportistas instalaron una base en el Bulevar Vicente Guerrero, en el punto conocido como El Puente, en la zona sur de Chilpancingo.

Ese sitio es para subir y bajar a pasajeros de diversas comunidades de los municipios de Mochitlán, Quechultenango y Juan R. Escudero.