Aplaza Corte, otra vez, doble IVA a maquiladoras

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia retiró un proyecto agendado para este jueves, que proponía avalar la intención del SAT de cobrar miles de millones de pesos a maquiladoras, por IVA no retenido en la compra de bienes importados.

La Ministra Yasmín Esquivel propuso a la Corte emitir jurisprudencia favorable al criterio del SAT, que con este criterio, estima que puede cobrar a las maquiladoras 44 mil millones de pesos por IVA no retenido de 2019 a 2023.

"El adquirente residente en México, por una parte, debe pagar el impuesto por la importación definitiva de las mercancías como sujeto pasivo o causante y, por otra, debe enterar el impuesto por enajenación causado por el residente en el extranjero, en su calidad de retenedor", se lee en el proyecto de Esquivel.

Hasta este lunes, el proyecto de la contradicción de tesis 8/2025 estaba listado para la sesión del jueves, pero hoy ya no aparece, ni para esta ni para la siguiente semana.

La lista fue modificada luego que la Corte decidió sesionar en su sede alterna, en la colonia Guadalupe Inn, en previsión por las protestas del 2 de octubre.

El pasado 23 de septiembre, la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales del SAT presentó un escrito de amicus curiae a Esquivel, es decir, una opinión sobre el caso, pero se desconoce el contenido del documento.

Conocedores del tema dijeron que esta jurisprudencia, de ser aprobada, podría ser vista por Estados Unidos y Canadá como una barrera no arancelaria al comercio exterior, lo que a su vez crearía problemas adicionales en la renegociación del tratado entre los tres países.

En este expediente, la Corte solo establecerá la interpretación correcta de la regla del SAT para este tema, prevista en las misceláneas fiscales recientes, pero no resolverá si es Constitucional.

Evitaron fallo de anterior Corte

La anterior integración de la Corte discutió el caso en febrero, sin que se conociera el proyecto, pero lo aplazó a petición de Lenia Batres, que alegó la importancia económica del tema.

El proyecto ya no volvió a ser listado para que lo resolvieran los Ministros salientes. Ahora, bastará mayoría de cinco para aprobar jurisprudencia, que será aplicable en todos los juicios que no hayan sido resueltos por sentencia definitiva.

El Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), que existe desde 2006, permite a las maquiladoras importar temporalmente insumos al País, con beneficios fiscales, siempre y cuando se usen para productos destinados a exportación.

Ahora, las empresas alegan que el SAT pretende un doble cobro. El primero, cuando la maquiladora retira el insumo de la aduana, pues tiene que pagar el IVA por dicha importación.

El segundo, es el IVA que tendría que pagar la maquiladora por la compra del insumo a una empresa sin establecimiento en México, operación distinta de la importación.