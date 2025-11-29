SCJN analiza si sentencias cerradas pueden revisarse

La Suprema Corte enfrenta un intenso debate sobre si puede reabrir juicios cerrados alegando fraude, una medida impulsada por cinco de sus ministros. La discusión refleja la tensión entre el deseo de justicia y el respeto a los procedimientos legales establecidos, con opiniones enfrentadas que han trascendido a la opinión pública.

¿Cuál es la postura de Claudia Sheinbaum y Morena?

La presidenta Claudia Sheinbaum y dirigentes de Morena han marcado límites al Tribunal, defendiendo la definitividad de los juicios y la seguridad jurídica, mientras la ministra Lenia Batres sostiene que la Corte debe corregir sentencias fraudulentas, aun si esto implica revisar decisiones previas.

El caso central involucra un juicio mercantil donde un inmueble fue donado a una empresa para aparentar insolvencia y evadir pensión alimenticia. La propuesta de Batres plantea aplicar normas civiles locales a un caso mercantil federal, lo que ha generado reparos de otros ministros sobre la improcedencia de la nulidad bajo la legislación actual.

¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra?

Los argumentos a favor resaltan la necesidad de que la verdad legal no impida la justicia real, mientras los opositores subrayan que inventar instancias judiciales no contempladas por la ley amenaza la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada. El proyecto requiere seis votos para modificar la jurisprudencia, pero solo cinco apoyan la medida.

La discusión tiene raíces históricas: Batres defendió la figura de nulidad de juicio concluido desde su época como asesora del entonces jefe de Gobierno AMLO. La Corte actual busca recuperar esta figura para aplicarla a casos federales, enfrentando la resistencia de quienes consideran que la Constitución y la legislación vigente no lo permiten.