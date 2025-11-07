No revisaran amparo sobre Ley Eléctrica de AMLO

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bateó un proyecto de su presidente, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, que abriría la puerta para que la actual integración del Alto Tribunal revisara sentencias emitidas por los anteriores ministros.

Por mayoría, los ministros declararon este jueves improcedente un recurso de reclamación del Poder Ejecutivo contra el voto de calidad que el expresidente de la extinta Segunda Sala, Alberto Pérez Dayán, emitió para romper un empate en la discusión de un amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué ocurrió?

Aguilar Ortiz consideró que los integrantes de la Segunda Sala se apartaron del "mandato legal" para emitir un voto de calidad sobre una ley que definió el funcionamiento de la industria eléctrica en México.

"Este tema ha adquirido cierta preocupación mediática, pero lo que yo estoy poniendo sobre la mesa, en lo que hago énfasis, es que, en la anterior integración, en este caso de la Segunda Sala, se apartaron del mandato legal para emitir un voto de calidad que definió una ley de gran importancia en la vida pública de nuestro país", indicó.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Para el presidente de la Corte, el recurso de reclamación presentado era procedente, porque el voto de calidad de Pérez Dayán permitió abonar a la decisión final sin resolver por sí mismo el fondo de la litis planteada en el recurso de revisión.