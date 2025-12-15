Supervisa Sheinbaum CECI del IMSS en Juárez

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua

Durante la gira de trabajo por Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó avances del Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en Paraje de Oriente, Ciudad Juárez, que estará listo en enero para hijas e hijos de madres trabajadoras de la maquila.

Acompañada por mamás trabajadoras de diversas colonias, informó que habrá 24 planteles en este municipio y 62 en toda la entidad. También recordó que el gobierno federal dejará listos mil CECI a lo largo del sexenio.

La primera mandataria destacó que todas las mexicanas deben contar con este derecho para tener la oportunidad de estudiar o trabajar y ser independientes.

Apuntó que, durante diversas visitas al municipio, las trabajadoras de la maquila manifestaron que la mayor necesidad es asegurar el cuidado de sus hijos mientras ellas laboran; de ahí surge la necesidad de construir más guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con un nuevo sistema que garantiza seguridad y está a cargo de profesionistas.

"No sólo es educación; es cuidar. Por eso les llamamos Centros de Educación y Cuidado Infantil, una visión distinta de las guarderías, que sólo era guardar a los hijos.

"Y dije: ¿Dónde va a ser el primer lugar donde lo hagamos? En Ciudad Juárez."

Luego de mencionar que existe una deuda histórica con las mujeres de Ciudad Juárez, añadió que las autoridades, en conjunto con el sindicato, conformaron un esquema distinto de contratación para trabajadoras del IMSS.

En coordinación con el Sistema Nacional DIF y autoridades locales, será posible que los CECI brinden cobertura a mamás con y sin derechohabiencia en IMSS.

"Cada una de las historias de las mujeres en nuestro país es de lucha, de mucho sacrificio y no tenemos por qué estar solas."

Las construcciones tienen un diseño similar que consta de un patio central, lo que permite a las cuidadoras ampliar la visibilidad hacia todos los espacios.

Añadió que el gobierno federal apoya a las mexicanas a través de diversos programas como los Centros Libres y redes de Tejedoras de la Patria, así como la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, de la cual se han distribuido 25 millones de ejemplares.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, expresó que los CECI significan justicia para las madres trabajadoras de la maquila. El plan inicial era de 12 instalaciones; hoy la meta es construir mil en toda la República,

Agregó que los CECI dejan atrás el modelo de guarderías privatizadas; en Ciudad Juárez habrá planteles en colonias como Gladiolas, Univillas, Municipio Libre y San Isidro.

La Presidente Claudia Sheinbaum toma de la mano a un niño durante su visita al CECI de Juárez.

Actualmente, existen 250 predios definidos en el país; durante 2026 quedarán listos 203 centros.

Este modelo cambiará la forma en que las mujeres se vinculan al empleo, ya que no tienen por qué elegir entre trabajar, estudiar o quedarse al cuidado de hijas e hijos.

También acompañaron a la presidenta Sheinbaum las secretarias de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora; y Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; así como el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina.

Igualmente, la directora general del Sistema Nacional DIF, Rocío García Pérez; la coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya; y el coordinador de Programas para el Desarrollo, Carlos Torres Rosas.

Por parte del IMSS, los titulares de las unidades de Prestaciones Económicas y Sociales, Mauricio Hernández Ávila; e Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión, Ana de Gortari Pedroza; así como la titular del Órgano de Operación Administrativa y Cuidado Infantil, Mariana Montserrat Tajonar Miranda; y la directora del CECI Paraje de Oriente, Jessica Angélica Rodríguez Pillado.



