Supernova Génesis 2026 contará con Carín León en el ring

Carín León será el encargado de la música para Supernova Génesis, el evento de boxeo que recibirá a cantantes, actores, estrellas de reality shows e influencers para medirse sobre el ring.

Pese a haber anunciado hace unas horas que el cantante fue diagnosticado con dengue, el intérprete de "Según quien" no tendrá problemas para hacer su aparición triunfal el próximo 26 de abril en la Arena CDMX.

¿Qué artistas participarán en Supernova Génesis?

¿El tiempo que Carín cantará?, hasta el momento se desconoce, se espera que su actuación dure, aproximadamente, la misma extensión del show que ofreció Christian Nodal, hace un año, cuando interpretó siete de sus canciones más conocidas, es decir, alrededor de 20 minutos.

El evento además, apuesta por la profesionalización, pues para este 2026 se alió con el Consejo Mundial de Boxeo, organismo que avalará los combates e incluso hará cinturones especiales para los vencedores.

Detalles sobre la actuación de Carín León en el evento

Así mismo, Supernova Génesis busca crecer en audiencia para competir con L Velada del Año de Ibai Llanos y ahora se transmitirá en Netflix, con una cartelera que emocionó a más de uno, aquí te dejamos la lista completa:

Milica vs Ari Geli

Elabraham vs Nando

Lupita Villalobos vs Kim Shantal

Mario Bautista vs Aarón Mercury

Alana Flores vs Samahdi Zendejas

Lonche vs Willito

Reacciones de Barbie Juárez sobre el boxeo de streamers

Pese a que en redes sociales se ha comentado mucho que las peleas de streamers demeritan y faltan al respeto al boxeo, "Barbie Juárez", una de las representantes nacionales de mayor trayectoria las apoya.

"Estaría padrísimo poder meter una pelea como estas junto con estos chicos que la verdad no le faltan al respeto al boxeo porque ellos lo hacen de una manera que acuerdan con careta y se preparan, no es tan fácil durar cuatro rounds de la manera que lo hacen", dice.

Además, la boxeadora asegura que le interesaría unirse con un duelo frente a Jacky Nava y aportar a la conversación con la que eventos como Supernova Génesis inspiran a cada vez más mujeres a practicar el boxeo y verlo como algo "natural".