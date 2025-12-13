Gripe H3N2: ¿qué vacunas protegen contra la "Súper Gripe"?

Este viernes, la Secretaría de Salud dio a conocer que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó el primer caso de contagio de "Súper Gripe", causada por el virus Influenza A H3N2 subclado K en una persona dentro del país.

Según el comunicado de la dependencia federal, esto "no representa un motivo de alarma para la población", pues afirman que el paciente contagiado respondió al tratamiento ambulatorio administrado, con medicación antiviral y "ya se encuentra recuperado".

Síntomas de la Súper Gripe y su tratamiento

El H3N2 es una variante del virus de la influenza A, que provoca una infección respiratoria aguda y es responsable de la gripe estacional a nivel global. Entre sus síntomas destaca la presencia de fiebre superior a los 39°, dolor muscular y en las articulaciones, tos intensa y persistente, pérdida de apetito, congestión nasal y estornudos.

Vacunas disponibles para protegerse de la influenza

En esta temporada decembrina, la Secretaría de Salud ha exhortado a la población a aplicarse las vacunas disponibles en la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026, con el objetivo de protegerse contra infecciones respiratorias en estos meses de bajas temperaturas, dependiendo del esquema de vacunación de cada persona.

De acuerdo con la información compartida por el organismo, las dosis que pueden proteger a los ciudadanos de este nuevo virus, proveniente de Reino Unido, son las vacunas que actúan contra el Covid-19, neumococo y la influenza, la cual es tetravalente, es decir, protege contra cuatro cepas del virus: AH1N1, AH3N2 y tipo B.

Acciones de la Secretaría de Salud ante el nuevo virus

Estas vacunas son efectivas para reducir los riesgos de contagio, prevenir complicaciones e internamientos y proteger la salud de los mexicanos, principalmente de los grupos vulnerables: niñas y niños menores de 5 años, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades de riesgo como diabetes, hipertensión, asma, obesidad mórbida, etc.

Para aplicarse estas dosis, es necesario asistir a los centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación instalados por personal del sector público médico, es decir, de las instituciones del Sistema Nacional de Salud: Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-Bienestar, ISSSTE, Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina.