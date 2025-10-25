Restablecen al 100% el servicio eléctrico en 5 estados afectados por lluvias

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que ya fue reestablecido al 100% el suministro eléctrico a los usuarios afectados por las lluvias en los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, en el oriente de México.

Despliegue de personal

En un comunicado, indicó que para atender la emergencia desplegó a 1 mil 602 trabajadores y trabajadoras electricistas, así como 503 vehículos pick-up, 219 grúas articuladas, 6 helicópteros, 8 drones, 8 retroexcavadoras y 4 cuatrimotos. La CFE refirió que sus trabajadores permanecerán en los sitios que requieran reparaciones definitivas de la infraestructura eléctrica.

"¡Misión cumplida! El suministro eléctrico fue restablecido al 100% en la región oriente del país: Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.Gracias al esfuerzo de las y los trabajadores de la CFE, de las comunidades y el liderazgo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hoy se cuentan nuevamente con energía", señaló la CFE en sus redes sociales.

La víspera, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Directora General de la Comisión, Emilia Calleja Alor, informó que a dos semanas de las intensas lluvias e inundaciones se había logrado el restablecimiento del servicio eléctrico al 99.82% en las comunidades afectadas.