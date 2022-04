Suma INE 183 quejas por revocación de mandato

Durante todo el proceso de revocación se emitieron 26 medidas cautelares, principalmente contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Gobernadores, Jefa de Gobierno, Alcaldes y legisladores, sin que atendieran el llamado a frenar su proselitismo.

"Hay quienes desconocen este marco legal o desprecian su cumplimiento. El INE ni una ni otra. El INE lo conoce y lo aplica de manera rigurosa, de manera pareja para todos los jugadores.

"Estas reglas no las inventó el INE, estas reglas no las aplica de manera arbitraria, estas son las reglas del juego de nuestra Constitución y de nuestra ley, perdón que lo subraye, pero me parece importante porque hay quienes parecen no entenderlo", añadió Ferrer.

Todo listo

El órgano electoral se declaró listo para arrancar a las 8:00 horas la jornada electoral, por lo que informó que el 100 por ciento de las 57 mil 517 casillas tendrán tres funcionarios y prácticamente se han entregado todos los paquetes electorales.

El director de Capacitación del INE, Roberto Cardiel, aseguró que todos los ciudadanos que registrarán y contarán los votos fueron capacitado.

"Estas 287 mil personas que serán funcionarios de casillas, el 97.7 por ciento participó en simulacros, es la mayor cifra que hemos tenido de participación en simulacros en cualquier proceso", indicó.

Recordó que este domingo, el armado de las urnas, canceles, mamparas, conteo de las boletas y supervisión de que las casillas están vacías y el líquido indeleble listo se debe dar en máximo de 30 minutos.

Votan 5 mil connacionales

De los 17 mil 792 mexicanos en el extranjero que se registraron para participar en la revocación de mandato, hasta el viernes habían votado 5 mil 828.

El mayor número de connacionales se encuentra en Estados Unidos, Canadá, España y Alemania.

"Ya están sus votos en la bóveda encriptada que prevé este modelo", informó el director del Registro Federal Electoral, René Miranda, quien recordó que los mexicanos podrán emitir su voto por internet hasta este domingo a las 18:00 horas.