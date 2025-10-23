Genomma Lab analiza aumentar precio de sueros por alza del IEPS

Genomma Lab, empresa farmacéutica dedicada al cuidado personal, está considerando aumentar el precio de la bebida Suerox, debido al aumento para el impuesto a refrescos y bebidas endulzadas, de acuerdo con la agencia Bloomberg.

¿Qué ocurrió?

A través de una conferencia, Marco Sparvieri, CEO de Genomma Lab, expresó que la decisión del aumento de precio dependerá de si la competencia de Suerox asume o traspasa el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Comentó que en caso de que sus competidores suban los precios de las bebidas y no asuman el IEPS, la empresa los seguirá, pero si no suben el precio "tendremos que absorberlo y ese impacto ya está incorporado en las finanzas y planes para 2026".

Además, Sparvieri expresó que esta medida afectará a todas las empresas que se encuentran en esta categoría, incluso a quienes venden bebidas isotónicas, como los electrolitos. Sin embargo, aseguró que Suerox tiene una ventaja, ya que no está endulzado con azúcar. "Con base en la información pública que conocemos, el IEPS que aplicará Suerox será la mitad que aplicará a nuestros competidores de isotónicos y electrolitos", aseguró el CEO de Genomma Lab.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El Congreso aprobó una reforma a la Ley del IEPS, que eleva los gravámenes a bebidas azucaradas, cigarros, videojuegos calificados como violentos y casas de apuestas en línea. El dictamen fue avalado en la Cámara de Diputados con 337 votos a favor y entrará en discusión en el Senado antes de publicarse oficialmente.