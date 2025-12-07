Crece deuda del Tren Maya a 2 mil 470 mdp

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tren Maya acumuló adeudos por 2 mil 470 millones de pesos con proveedores y empleados al cierre de septiembre de 2025, cifra que representa un aumento de 298% respecto a los 620 millones reportados en enero del mismo año, de acuerdo con el estado analítico de la deuda y otros pasivos de la empresa.

Especialistas señalan que, al igual que ocurre con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el endeudamiento del proyecto ferroviario responde a que sus gastos de operación superan ampliamente sus ingresos. El Tren Maya, administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), requiere subsidios federales desde que inició operaciones en diciembre de 2023.

Este medio solicitó al área de Comunicación Social del Tren Maya una postura sobre el incremento de la deuda y la necesidad de mayores apoyos del gobierno federal; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta oficial.

Organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Fundar y Greenpeace han advertido que el proyecto enfrenta señalamientos por irregularidades ambientales, sobrecostos y falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, luego de que información clave sobre el impacto y la planeación de la obra fue reservada por razones de seguridad nacional.

El académico de la UNAM, Miguel González, afirmó que se trata de una decisión política financiada con recursos públicos, pese a que desde el inicio se conocía que el costo real superaría los 120 mil millones de pesos estimados originalmente. El Imco, por su parte, calcula que el costo total del Tren Maya rondaba los 500 mil millones de pesos hace dos años.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 3 mil millones de pesos entre 2023 y 2024, mientras que especialistas advierten que el proyecto necesitará fuertes inversiones anuales para mantenerse en operación, lo que implicará una dependencia permanente del presupuesto federal.

En mayo pasado, el director general del Tren Maya, el general Óscar David Lozano Águila, reconoció públicamente que el transporte de pasajeros no es rentable y que la incorporación de carga será clave para alcanzar el punto de equilibrio financiero hacia 2030, mientras el gobierno avanza en el desarrollo de esta infraestructura y reporta un promedio de 100 mil pasajeros mensuales durante la primera mitad de 2025.