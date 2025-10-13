Suben a 47 los fallecidos; derivado de las fuertes lluvias del 6 al 9 de octubre

Derivado de las fuertes lluvias del 6 al 9 de octubre, ocasionadas por la perturbación Tropical 90-E en los estados de Veracruz , Puebla , Querétaro , San Luis Potosí e Hidalgo la cifra de personas fallecidas subió a 47.

El Gobierno federal informó que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las dependencias federales continúan trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatales y municipales, a fin de atender a las familias afectadas, restablecer los servicios esenciales y acelerar la rehabilitación de caminos y redes eléctricas.

En Veracruz se reportaron 18 fallecidos, se reportan seis personas no localizadas, 70 municipios afectados, 23 municipios para atención prioritaria.

El Gobierno federal señaló que por parte de la Defensa en esa entidad hay mil 510 elementos, Guardia Nacional 300 efectivos con un total de mil 810 uniformados que respaldan acciones de autoridades locales en limpieza de viviendas y vialidades, recorridos de seguridad, remoción de escombros en carreteras, atención en refugios temporales.

En el caso de la Semar, la fuerza de tarea es de mil 686 elementos en los municipios de Poza Rica y Álamo, se han auxiliado a tres mil 405 personas, se cuenta con dos cocinetas móviles en puntos estratégicos, asimismo se cuenta con una motobomba de achique, dos plantas potabilizadoras de agua.

También se han entregado ocho mil litros de agua, se han distribuido un total de mil despensas, se efectuaron 210 atenciones médicas, se han liberado 24 vías de acceso recolectando tres toneladas de basura y removido 26 estructuras entre árboles y espectaculares que afectaban las comunicaciones terrestres.

En Puebla se registraron 12 fallecidos, 15 personas no localizadas, 38 municipios afectados.

Por parte de la Defensa de desplegaron mil 40 efectivos, Guardia Nacional: mil 100 efectivos con un total de dos mil 1 40 efectivos colaborando con autoridades locales en acciones de limpieza, remoción de escombros, resguardo de zonas afectadas, traslado de la población a refugios temporales.

En Hidalgo se registraron 16 fallecidos, 17 personas no localizadas, municipios afectados 22. En tanto la Semar señaló que se encuentran en arribo 200 elementos de fuerza de tarea.

En San Luis Potosí se tiene saldo blanco, 12 municipios. Semar reportó que se encuentran desplegados 289 elementos. Se ha brindado auxilio a 127 personas, 10 atenciones médicas, cuatro vías despejadas y un espectacular retirado.

En Querétaro se registró un fallecido, ocho municipios afectados, alrededor de 150 viviendas afectadas.

En tanto la Defensa señaló que en las entidades afectadas operan siete aeronaves, una cocina móvil, dos plantas potabilizadoras. Están operando 31 maquinarias pesadas, 21 camiones de volteo, 6 tractocamiones y 11 lanchas.

Este domingo intensificaron las labores de limpieza, desazolve y sanitización en calles, viviendas, escuelas y espacios públicos, lo que permitirá avanzar en los trabajos de evaluación de daños y levantamiento de censos para canalizar de manera oportuna los apoyos a las familias afectadas.

Las fuerzas federales, estatales y municipales continúan desplegadas en las zonas afectadas con personal, maquinaria y equipo especializado para el restablecimiento de servicios, la apertura de caminos y la rehabilitación de infraestructura básica.