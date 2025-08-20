Inaugurado Punto Rosa Oxxo en Aguascalientes para seguridad de mujeres y niños

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y representantes del sector privado pusieron en marcha una estrategia que integra a las 335 tiendas Oxxo en espacios seguros de mujeres, niñas y niños en los once municipios de Aguascalientes.

Cada tienda será considerada, de ahora en adelante, como un "Punto Rosa", diseñado para que las mujeres que se vean afectadas por cualquier tipo de violencia, puedan acercarse y pedir ayuda de manera pronta y confiable.

El titular de la SSPE, Antonio Martínez Romo, y César Alejandro Ortega Gámiz, gerente regional de Oxxo, firmaron un convenio para formalizar la estrategia preventiva, como parte de las acciones del Plan de Seguridad y Justicia "Blindaje Aguascalientes", a través del Sistema Rosa.

Desde este 20 de agosto de 2025, cada tienda operará como un "Punto Rosa" las 24 horas de los 365 días del año, con más de 2 mil 400 colaboradores capacitados.

La implementación de los Puntos Rosas refuerza el compromiso con la prevención y atención de la violencia de género, al acercar la ayuda a cada colonia, barrio y comunidad, destacaron en el acto.

César Alejandro Ortega Gámiz, gerente regional de Oxxo, dijo que el liderazgo de la gobernadora Teresa Jiménez ha sido fundamental para que este proyecto sea una realidad.

"En el sector público y privado, estamos trabajando de forma coordinada para generar un impacto positivo y tangible en la vida de quienes más lo necesitan, al transformar nuestras tiendas en espacios de protección", dijo.

En el evento, el fiscal General del Estado, Manuel Alonso García, garantizó que las mujeres que se vean afectadas por cualquier tipo de violencia contarán siempre con el apoyo a través del Centro de Justicia para Mujeres y la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género.

Michelle Olmos Álvarez, directora general del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), explicó que un "Punto Rosa" es un espacio seguro con personal capacitado para brindar auxilio inmediato a mujeres y menores en situación de riesgo.

En las tiendas Oxxo se instaló un botón de alerta conectado directamente al C5i, que activará un protocolo de atención especializado; la víctima será resguardada en el interior del establecimiento hasta la llegada de la Policía Rosa o la patrulla preventiva más cercana.

Una vez que la persona esté a salvo, será canalizada o trasladada al Centro de Justicia para la Mujer, donde podrá presentar su denuncia y recibirá acompañamiento jurídico, psicológico y social.

"Estos puntos nos darán un mayor punto de contacto con las personas en situación de riesgo, con los niños que quizás no saben cómo llamar a un número de emergencia", agregó en presencia de Aurora Jiménez Esquivel, presidenta del DIF estatal, legisladores locales y funcionarias del Instituto Aguascalentense de las Mujeres.

Con esta estrategia se fortalece la seguridad estatal en 335 puntos de Aguascalientes (250), Asientos (3), Calvillo (9), Cosío (4), El Llano (2), Jesús María (35), Pabellón de Arteaga (7), Rincón de Romos (6), San Francisco de los Romo (16), San José de Gracia (1) y Tepezalá (2).