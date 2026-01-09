Detienen a secretaria de Grecia Quiroz en Uruapan por asesinato

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía de Michoacán detuvieron este viernes a Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la presidenta municipal de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

¿Qué llevó a la detención de Yesenia Méndez Rodríguez?

Según el Registro Nacional de Detenciones, la mujer fue detenida en la colonia centro de la localidad y se le vincula con el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido en noviembre del año pasado durante las festividades del Día de Muertos.

Detalles sobre el asesinato de Carlos Manzo

Tras su detención en el Despacho de la Presidencia Municipal, la mujer fue puesta a disposición de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán para ser presentada ante el juez que libró la orden de aprehensión en su contra.

Acciones de la Fiscalía de Michoacán tras la detención

La detención de Yesenia Méndez Rodríguez marca un desarrollo significativo en la investigación del caso de Carlos Manzo, lo que podría tener repercusiones en la administración municipal de Uruapan.