Venta ilegal de medicamentos en las redes sociales

La Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detectó la venta ilegal de medicamentos vía redes sociales y plataformas digitales.

La dependencia informó que la oferta se organiza con los fármacos que roban durante su transportación o directamente desde las instituciones públicas, clínicas y hospitales.

Por ello, advirtió que al desconocer la procedencia de las medicinas, posiblemente falsificadas o caducadas, podrían generar efectos adversos y complicaciones clínicas.