Venta ilegal de medicamentos en las redes sociales

Venta ilegal de medicamentos en las redes socialesMedicamentos alterados, caducados o falsos: riesgos para la salud al comprar en redes sociales.
La Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detectó la venta ilegal de medicamentos vía redes sociales y plataformas digitales.
La dependencia informó que la oferta se organiza con los fármacos que roban durante su transportación o directamente desde las instituciones públicas, clínicas y hospitales.
Por ello, advirtió que al desconocer la procedencia de las medicinas, posiblemente falsificadas o caducadas, podrían generar efectos adversos y complicaciones clínicas.
"Mediante labores de monitoreo en la red se ha detectado la venta de medicamentos a bajo costo en redes sociales, mismos que no cuentan con garantías de origen, almacenamiento y conservación, pueden ser productos alterados, caducados o falsos, al no cumplir con los estándares de calidad, pueden generar efectos adversos graves y complicaciones clínicas", apuntó a través de un comunicado.