Tema de "huachicol" "no es un trabajo terminado": Harfuch

PUEBLA, Pue.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aceptó que el "huachicol" no está controlado.

"No es un trabajo terminado, es algo que tenemos como prioridad por instrucción de la Presidenta en todo el país", dijo el titular de la SSPC.

Acciones de la autoridad contra el huachicol

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 22 de enero en la Escuela Militar de Sargentos, García Harfuch aseguró que ha habido "varias acciones".

"Tenemos bastantes aseguramientos, cateos que se han hecho con la Fiscalía General de la República, también con la Fiscalía local, no es que esté controlado, lo que hemos hecho es estarlo combatiendo continuamente.

Declaraciones de Omar García Harfuch sobre el huachicol

"Como bien decimos: no es una tarea terminada, no se ha disparado", dijo García Harfuch al destacar las detenciones de líderes de este delito y aseguramientos.