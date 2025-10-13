SpaceX programa lanzamiento número 11 de Starship

SpaceX alista el undécimo vuelo de prueba de su sistema de lanzamiento Starship, programado para este lunes 13 de octubre. La ventana de lanzamiento se abrirá a las 6:15 p.m. (hora del Centro).

El evento podrá seguirse en vivo a través de la página oficial de la compañía y en su cuenta de X (@SpaceX), con una transmisión que iniciará media hora antes del despegue.

En esta misión, el propulsor Super Heavy, que voló por última vez en el Vuelo 8, despegará con 24 motores Raptor previamente probados.

Su propósito principal será demostrar una nueva configuración de combustión para el aterrizaje, en la que se encenderán 13 motores al inicio de la maniobra y posteriormente cinco durante la fase de desvío, incrementando la redundancia ante posibles fallas.

Finalmente, se activarán tres motores centrales para completar un descenso controlado sobre el Golfo de América, donde se prevé un amerizaje controlado, sin intento de recuperación.

Harán protesta

Cabe señalar que en el lado mexicano, organismos defensores del medio ambiente se han manifestado contra estos lanzamientos, pues los restos del cohete caen en el Golfo de México y ya se ha documentado que llegan hasta la costa de playa Bagdad en Matamoros.

Incluso, este lunes, la Conibio realizará una protesta pacífica en aguas mexicanas que empezará a las 16:00 horas.

"Iniciamos nuestra segunda manifestación en alta mar y aunque pareciera imposible obtener un logro, recordemos que en la primera manifestación logramos que el propulsor por primera vez explotara en territorio de EUA en Texas, dos anteriores se explotaron en Playa Bagdad".