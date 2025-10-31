Buen Fin 2025: Ganadores del sorteo fiscal no pagarán impuestos

Los ganadores de los premios del sorteo fiscal que se otorgarán a los consumidores que paguen con tarjetas de crédito y débito durante el periodo de ofertas del Buen Fin que se llevará a cabo del 13 al 17 noviembre de 2025, no pagarán impuestos.

Así se establece en el decreto presidencial por el que se otorgan estímulos fiscales para incentivar el uso de medios de pago electrónicos, publicado la mañana del viernes 31 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Qué premios se otorgarán?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) entregará un total de 500 millones de pesos en premios, de los cuales 400 millones serán para los tarjetahabientes que resulten ganadores, quienes recibirán desde 500 hasta 20 mil pesos con un premio mayor de 250 mil pesos. Así, las personas ganadoras recibirán el valor del premio sin retención alguna de impuesto, se señala en el documento.

¿Cómo se manejarán los impuestos locales?

Para que no implique un perjuicio a la recaudación de las entidades federativas y de los municipios por los gravámenes de carácter local, la Federación será quien pague, por cuenta del ganador del premio en el sorteo, el monto correspondiente a los impuestos locales. Se explica que es pertinente otorgar un estímulo fiscal a los estados que decidan participar de conformidad con las reglas de carácter general, las bases, términos y condiciones del sorteo "El Buen Fin" para el ejercicio fiscal 2025.

Detalló que dicho incentivo, cuyas reglas emitirá el SAT con base a lo indicado en el artículo 33-B del Código Fiscal de la Federación, consiste en permitir acreditar contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR), propio o el retenido a terceros por este tributo, el monto que hayan entregado como premios a sus tarjetahabientes y a los contribuyentes personas físicas o morales que vendan bienes o presten servicios y que hayan resultado ganadores.