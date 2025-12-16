Gobierno de México inicia sorteo de viviendas a nivel nacional

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el inicio de 154 sorteos en 147 municipios de 30 entidades para la asignación de 31 mil 934 viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, los cuales se realizarán a nivel nacional del 16 de diciembre al 17 de diciembre.

Durante la conferencia matutina, la Presidenta explicó que la Conavi llevó a cabo una inscripción en territorio a través de asambleas y vía internet; sin embargo, se recibió una demanda mucho mayor a la vivienda que se construye este año por lo que se decidió hacer un sorteo.

"Decidimos que se hiciera por sorteo, que es lo mejor, es la forma más justa dentro de las circunstancias para poder distribuir las viviendas. Ya se hizo una primera selección, de si realmente no son derechohabientes del IMSS, o del Infonavit, del FOVISSSTE, de la situación económica de las familias y fueron seleccionadas un número de familias y a partir de ahí se hace este sorteo", explicó.

Indicó que a partir del día de hoy inician los sorteos en distintos lugares del país en donde se están construyendo las viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda. Por ejemplo, en Chignahuapan, Puebla, se asignarán 256 viviendas: 139 por sorteo y 66 de forma directa a personas adultas mayores y con discapacidad, en tanto que 51 serán para jóvenes con opción a renta.

¿Cómo se llevará a cabo el sorteo de viviendas?

Este sorteo se hace a través de una tómbola de la que se saca un número de registro de la familia beneficiada, este proceso es supervisado por un interventor de la Secretaría de Gobernación, así como por un notario.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, anunció que en este primer sorteo participan más de 400 personas, lo que representa un momento histórico que da inicio a 154 sorteos en 147 municipios para seleccionar a las primeras familias beneficiadas de las 161 mil personas que se registraron en este primer ejercicio.

Señaló que ya se superó la meta de construcción de este año al tener 390 mil 973 viviendas en obra, lo que representa un avance sexenal del 22 por ciento, de las que 81 mil 896 corresponden a la Conavi y 308 mil 987 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).