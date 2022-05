´Son ruines e inmorales´

Luego de cuestionamientos sobre la falta de imputados por el desplome y la falta del dictamen final que explique lo ocurrido, así como la colocación de un antimonumento por las víctimas, Sheinbaum dijo que a legisladores del PAN y a los conservadores les irá mal.

"Les va a ir muy mal porque es ruin realmente lo que han estado haciendo, es yo diría, poco ético, inmoral, el utilizar el dolor ajeno para utilizarlo políticamente, a la gente no le gusta eso, pero muestran lo que son", dijo.

La Jefa de Gobierno acusó falta de respeto y ruindad y que no les interesan las víctimas, sino que quieren llevar el tema con un uso político.

"Ellos hacen política como son, hipócritas y lo que reflejan es una enorme, son ruines, son inmorales y les va a ir muy mal".

Sheinbaum afirmó que siempre ha estado con las víctimas, que no hará uso del dolor de una persona y que ninguna muerte o secuelas se pueden reparar, pero defendió que lo que establece la ley es que se haga una reparación del daño y no haya repetición, por lo que ofreció que la Línea 12 quedará segura.

"Lo importante para nosotros es que las empresas están cooperando, de manera incondicional y eso es muy bueno, muy muy bueno", dijo Sheinbaum.

Añadió que la justicia restaurativa protege a las víctimas y da una salida y secundó al Presidente en aplaudir a todas las empresas involucradas en la construcción de la línea y que ahora entregan dinero para su rehabilitación.

"Si las empresas hubieran querido irse a un tema jurídico, de amparos, etcétera, hoy no estaríamos en la condición que estamos.

"Es importante reconocer la colaboración que se ha tenido de las empresas".

Les pide no hagan eso AMLO critica a politiqueros

A un año de la tragedia de la Línea 12 del Metro que cobró la vida de 26 personas, el presidente López Obrador criticó a los "politiqueros" y conservadores que sólo buscan aprovecharse del dolor de las víctimas.

"Nunca faltan los politiqueros que quieren sacar raja con el dolor humano. Ya no estoy para dar consejos, pero si me lo pidieran les diría que no hagan eso, que no les ayuda, porque además de no ser humano, de mal gusto, es muy ramplón, muy politiquero, es querer sacar ventaja del dolor humano, eso no se debe de hacer, es un asunto moral.