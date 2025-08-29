Se solidariza CSP con Noroña y acusa linchamiento

La Presidenta Claudia Sheinbaum se solidarizó con el senador Gerardo Fernández Noroña ante la agresión en su contra por parte del dirigente del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas.

En su conferencia mañanera, la Mandataria acusó que se ha desatado un linchamiento mediático para atacar al morenista y reprochó que "comentócratas" hayan justificado la violencia hacia el presidente de la Cámara alta.

Sheinbaum señaló que el ataque está registrado en videos y fotografías y muestran claramente la agresión al término

de la sesión de la Comisión Permanente en la antigua sede del Senado en Xicoténcatl.

"Yo creo que los videos son muy claros, hay toda clase de videos en las redes, uno de más lejos, otros de más cerca, hay fotografías incluso del momento de la agresión se ve cómo uno de los diputados patea en el piso a este joven y es muy clara la agresión, es contra el senador Noroña y contra este joven, que se atraviesa incluso la diputada Dolores Padierna, también es agredida mientras ella está tratando de calmar, pues es empujada, es muy claro lo que hay en los videos

"Por cierto, ayer que me preguntaron que si me solidarizaba, claro que me solidarizo con Gerardo, lo que yo quería ayer era (destacar) y hoy también, es la actitud agresiva del presidente del PRI, y de los diputados del PRI, son muy claros los videos", dijo.

Asimismo, criticó que se destinen recursos para aumentar artificialmente tendencias en X contra Fernández Noroña y cuestionó quién los paga.

"Lo que más llama la atención en este tema es este linchamiento que han querido hacer contra Gerardo, mediático, y en redes lleno de bots así, pero ayer me estaban enseñando creo que 90 por ciento de la tendencia ahí que suben en la red X son bots.

"¿Quién los paga?, ¿para qué los pagan? ¿qué necesidad hay de estar pagando en una red social para subir una tendencia? Todos los comentócratas ahí justificando la agresión que yo caractericé ayer como porril porque es tal cual porque además se ve que suben a la Tribuna, todo el asunto", añadió.

Ayer, Sheinbaum dijo que "Alito" Moreno y su actitud le recordaron cuando ella, su hermano y otros compañeros fueron golpeados por porros en la UNAM, durante su época estudiantil.