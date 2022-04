Sofía gritó por ella... y por las demás

"Sofi fue una activista que gritó por ella y por las demás mujeres, sobre todo, por las demás mujeres que faltaban y que ahora le haya tocado a ella, alzar la voz y dar la vida para la causa. Nos reconforta saber que está logrando un movimiento, por lo que fue en vida, por lo que luchó", dijo Daniel.

Aseguró que a él, a sus amigas y amigos les ayudó a deconstruirse sobre temas de género.

En el cuarto de Sofía se quedaron unos tenis especiales para Skateboarding casi nuevos y sus sueños de estudiar Artes luego de salir de la prepa, contó.

"Sofi encontró un cobijo en el feminismo porque pertenencia, al igual que su deporte favorito que era el skate, la patineta y se manifestaba mediante el arte", comentó.

La estudiante murió por intoxicación el viernes pasado tras acudir a una fiesta en un bar en la Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, organizada para celebrar la próxima salida de su generación de la Preparatoria 4 de la UNAM.

Tras ingerir una bebida cayó desmayada al igual que otra de sus amigas, por lo que sus compañeras las llevaron al hospital. Sofi llegó sin signos vitales, mientras la otra chica ya fue dada de alta.

Compañeras, familiares y desconocidas que decidieron unirse a la causa marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo para exigir justicia.

"No tenía por qué conocerla para venir, es un acto de empatía y solidaridad porque soy madre, es demostrar el hartazgo que se tiene, una joven que acude a su fiesta no tiene por qué andar con su vaso pegado a ella, no debería ser así", expresó Alma Hernández, quien se unió a la marcha.

El hermano de Sofía, señaló que confía en que se haga justicia.