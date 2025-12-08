SEP pide a padres de familia atender resultados de salud de alumnos

CIUDAD DE MÉXICO.- Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), llamó a padres y madres de familia, así como a personas tutoras, a que atiendan los resultados que revela el programa "Vive Saludable, Vive Feliz", que ha valorado a 7 millones 653 mil 564 estudiantes de educación básica.

¿Qué resultados arrojó el programa Vive Saludable, Vive Feliz?

En la conferencia mañanera de este lunes 8 de diciembre en Palacio Nacional, el secretario de Educación reconoció que de acuerdo con las valoraciones hechas a las y los estudiantes de escuelas públicas se ha detectado sobrepeso, obesidad y "la gran mayoría de los niños nunca ha ido al dentista", además que algunos necesitan atender su salud visual.

Al mencionar que las personas tutoras deben atender la hoja de resultados de sus hijos e hijas, el titular de la SEP reportó que para hacer una orientación nutricional, 3 millones 826 mil estudiantes tienen que ir a cita; sin embargo, han sido atendidos 275 mil 126, apenas el 7%.

Acciones de la SEP ante el sobrepeso y la salud dental

Agregó que 4 millones 592 mil necesitan ir al dentista y que 3 millones 61 mil son candidatos a usar lentes. Apuntó Delgado que van 60 mil escuelas valoradas, lo que representa el 68% de la meta. Reconoció que hay un avance menor del programa en Quintana Roo, Michoacán, Oaxaca y Guerrero.