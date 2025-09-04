Cae precio de azúcar por mayor inventario

Al cierre de agosto, el precio promedio nacional del bulto de azúcar de 50 kilos se ubicó en 838 pesos, una reducción de 21 por ciento respecto al año pasado.

La caída se atribuye especialmente al aumento en los inventarios disponibles de azúcar en el País.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, en casos como la Ciudad de México, en agosto del año pasado el bulto de azúcar al mayoreo se vendió en promedio en mil 62 pesos, mientras que en el mismo periodo de este año, se cotizó en 838 pesos.

En tanto, los inventarios de azúcar disponible en el País crecen.

En enero de este año, la oferta total en el País se ubicó en un millón 754 mil 333 toneladas, mientras que, en junio pasado, último dato disponible, la cifra alcanzó 2 millones 856 mil 156 toneladas, de acuerdo con información del Balance Nacional de Azúcar, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), explicó que entre los factores que han presionado los precios en México están el superávit global de azúcar en el mundo, especialmente por los inventarios récord en Estados Unidos y menores cupos para México.

Además, el especialista alertó que debido a la entrada irregular de azúcar al País, los precios del producto terminado siguen cayendo y afectando principalmente los precios que se pagan a los cañeros.

"México es autosuficiente de azúcar, pero la entrada de azúcar con cupos o contrabando han provocado una sobre oferta que baja los precios", explicó el especialista.