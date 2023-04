Acepta Adán Augusto dialogar sobre nombramientos de INAI

CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo a la versión que ambos dieron a la prensa, quedaron en seguir las pláticas, aunque Adán Augusto López advirtió que él no puede tomar decisiones por los senadores y que no va a intervenir.

"Platicamos brevemente, me expuso su preocupación y la preocupación del grupo parlamentario por la falta de un acuerdo que les permita construir una mayoría para designar a los nuevos o nuevas comisionadas del INAI.

"Lo escuché atentamente y creo que está en ellos, en los senadores de la República, que construyan dos terceras partes, señaló.

-¿Le dirá algo a los senadores de su bancada?, se le cuestionó.

"No, yo no tengo por qué decirles nada, los senadores son libres ejercen su derecho y serán ellos, todos los integrantes del pleno del Senado, quienes deben de tomar acuerdos", dijo sobre negociar con el PAN para destrabar los nombramientos.

-¿No va a interceder para lograr acuerdos?, se le insistió.

"Ni para bien ni para mal, dice la receta", respondió el titular de Gobernación, quien la semana pasada dijo a los senadores que el escenario ideal es que no haya un INAI.

Agregó que no se desdecía de su postura contra el INAI, tras afirmar que es un lastre burocrático, que no sirve para evitar corrupción ni garantizar la transparencia, además de que representa un gasto oneroso e innecesario, y que quienes lo defienden aman la simulación.

Por su parte, Julen Rementería relató que López Hernández se dijo dispuesto a valorar un acuerdo, ver qué opciones tenían.

El coordinador del PAN dijo que propuso considerar alguna sesión extra, antes de que concluya el periodo de sesiones.

"Él también menciona que bueno, pues no es la intención desaparecer al INAI, que no quieren eso.

"Pues yo le dije, lo que hay que simplemente mostrarlo; también le mencioné lo que ya he dicho en reiteradas ocasiones, que al final de cuentas existe esta posibilidad de nombrar a cualquiera de los primeros que se eligieron por las comisiones, que también las votó la gente de Morena y la gente de los partidos aliados a ellos", mencionó.

Rementería agregó que en el PAN están dispuestos a aceptar cualquier nombre de los finalistas y con un acuerdo sobre cómo hacer los nombramientos.

"Pues él dijo que lo iba a valorar, que lo iba a expresar, también ahí mencionó que en la bancada no hay una claridad, la bancada de Morena por supuesto, no hay una claridad, que no están todos de acuerdo, que hay algunas diferencias entre sí hacerlo o no hacerlo.

"Entonces yo le dije, al final, vayamos construyendo las mayorías como se tienen que construir. Al final ojalá se lograra la unanimidad, eso sería el ideal, el mundo ideal, ahí sí que es el mundo ideal, pero aquí lo que hace falta es la mayoría suficiente para construir un acuerdo.

Y bueno, él se dijo dispuesto, como insisto, fue una reunión amable, cordial y él se dijo dispuesto a poderlo valorar", mencionó sobre la reunión que se llevó a cabo en la antigua oficina del presidente del Senado en el recinto de Xicoténcatl.

Agregó que el Secretario de Gobernación planteó que pudieran darse los nombramientos en un periodo extraordinario.

Sin embargo, Rementería respondió que podría darse el acuerdo todavía durante el periodo ordinario.

"Estamos justo a la espera de que se pueda resolver la próxima semana. Ya no hay necesidad de más, que ojalá lo pudiéramos resolver, lo resolviéramos ya pronto por el bien de México, no es un tema del PAN, no es un tema de Julen, no es un tema de ningún partido, es un tema de toda la ciudadanía de este país", mencionó el coordinador de los senadores del PAN.

La senadora Xóchitl Gálvez también buscó al Secretario de Gobernación para pedirle que destrabaran el asunto del Instituto de Transparencia.

Primero lo interceptó a su entrada al recinto legislativo. Ahí, el funcionario le respondió que él no vota.

Más tarde, tras la entrega de la medalla, ella le insistió en verlo, a lo que le respondió que podría hacerlo en las próximas horas.