Taboada opina sobre impugnación de Batres

Lo anterior lo consideró el candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X La CDMX, Santiago Taboada, quien precisó que también otra muestra de miedo es que buscaron encarcelar a su coordinador de campaña, Federico Döring.

"Lo púnico que demuestran es un talante autoritario, lo único que demuestran es que están desesperados y que se quieren meter a la elección, y nosotros lo dijimos, no nos extraña del jefe de Gobierno porque la gente no cambia, lo he dicho muchas veces, los porros no cambian, pero nosotros no lo vamos a dejar de señalar porque nosotros creemos en la democracia y en las instituciones, ahí es donde deben vestirse esas quejas", dijo.