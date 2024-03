Vino a hablar mal de mí, dice AMLO sobre diputada española

En su participación en la Feria de las Ideas 2024, realizada en Puebla, Cayetana Álvarez señaló al gobierno del presidente López Obrador de abrazar a los criminales con su política de "abrazos no balazos".

En su discurso, la también historiadora, periodista y portavoz de la asociación cívica Libres e Iguales pidió a los mexicanos defender la democracia.

"Voy a hablarles con claridad (...) porque las circunstancias creo que lo exigen. México, este país formidable, esta nación admirable, esta potencia económica y cultural impresionante está siendo no tomado por el crimen organizado, por la complacencia de quienes debieran defenderlo, ´abrazos no balazos´ o más bien ´abrazos a los que dan balazos´, el eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico, catastrófico con la democracia y sobre todo, para los jóvenes, miles de jóvenes mexicanos están matando y muriendo (...) y esto no es responsabilidad solo de los criminales, también lo es principalmente de quienes gobiernan y aplican las políticas de seguridad", dijo.