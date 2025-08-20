Claudia Sheinbaum desmiente comunicado de la DEA

La Presidenta Claudia Sheinbaum descalificó nuevamente el comunicado de la Administración del Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) sobre un operativo en conjunto con México contra capos en la frontera y dijo que "no tiene nada que ver con la realidad".

En su conferencia mañanera, reiteró que hay coordinación entre el Gabinete de Seguridad federal con sus contrapartes del vecino país del norte, pero en el marco del respeto a la soberanía.

De ahí que pareció extrañarle la difusión de la DEA sobre el llamado "Proyecto Portero", que la agencia estadounidense presentó como una iniciativa binacional para combatir al narcotráfico en la frontera.

"Permanente existe (acuerdo) entre el Comando Norte y el Ejército Mexicano, o la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, las instituciones de seguridad del Gobierno de Estados Unidos y la Secretaría de Seguridad, y hay coordinación, información permanente en un esquema de coordinación de respeto a las soberanías.

"Entonces, por eso cuando sale el comunicado de la DEA, pues no, no tiene nada que ver con la realidad", reprochó.

Sheinbaum que la única vía para temas de seguridad bilateral entre México y Estados Unidos es un acuerdo que se firmará próximamente con el Departamento de Estado que encabeza el Secretario Marco Rubio.

"Lo que hay es el acuerdo de seguridad que está ya por culminarse con el Departamento de Estado de los Estados Unidos", añadió.

La Mandataria dijo que, probablemente, la DEA quiso sugerir que cambió la relación del Gobierno de México respecto a esta dependencia, en comparación con los límites fijados en el sexenio de AMLO.

"¿Qué interés tenga la DEA en publicar lo que publicó hace dos días? No lo sé. Probablemente, querer decir que cambiaron las cosas. Entonces, lo que tiene que quedar muy claro al pueblo de México es que la Presidenta nunca va a poner en riesgo la soberanía, jamás.

"Y que colaboramos, nos coordinamos, pero nunca va a haber subordinación. Y que, en particular, la relación con Estados Unidos está coordinada, en el caso de seguridad, a través de este acuerdo que se está tomando", insistió.