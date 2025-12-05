Confianza del consumidor registra un fuerte retroceso en noviembre

La percepción general de las familias sobre su situación económica y la del país registró un fuerte retroceso en noviembre, ligando tres meses a la baja, revelan datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (Banxico).

¿Qué factores influyen en la caída de la confianza del consumidor?

El Indicador de Confianza del Consumidor reportó una disminución mensual de 1.6 unidades en el penúltimo mes de 2025, su mayor caída desde diciembre de 2021, para ubicarse en los 44.24 puntos con base en cifras ajustadas por estacionalidad, su menor nivel desde diciembre de 2022.

Los cinco componentes que integran el indicador reportaron resultados negativos. Los mayores retrocesos mensuales se observaron en los componentes que evalúan la situación económica presente y futura del país, -2.3 y -2.4 unidades respectivamente.

Mientras el que evalúa la situación económica presente del hogar respecto al que tenía hace 12 meses retrocedió -0.9 puntos y el que evalúa la situación futura disminuyó -1.0.

Por su parte, el relativo a la posibilidad en el momento actual de los miembros del hogar para realizar compras de bienes durables bajó -0.8 puntos.

Resultados de los indicadores complementarios de confianza del consumidor

Por otra parte, el Inegi y Banxico dieron a conocer los resultados de los indicadores complementarios de la confianza del consumidor, donde los 10 registraron una disminución mensual en octubre pasado.

Destacan los relacionados con la percepción de la posibilidad actual de ahorrar una parte de sus ingresos con un retroceso mensual de 2.9 puntos, el relacionado con el comportamiento de los precios en los próximos 12 meses con una baja de -1.6; así como la posibilidad de que algún miembro de la familia esté planeando comprar, construir o remodelar una casa en los próximos dos años, con una disminución de -1.5 unidades.

Impacto en la percepción económica de las familias en México

Este panorama refleja un desánimo creciente entre los consumidores, lo que podría tener repercusiones en el consumo y la inversión en el país. Las autoridades económicas deberán considerar estos indicadores para ajustar sus políticas y fomentar una recuperación en la confianza de los hogares.