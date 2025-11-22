México contiene la plaga del gusano barrenador

A un año de la detección del primer caso de gusano barrenador del ganado (GBG), México mantiene la plaga contenida principalmente en el sur-sureste del país, donde se concentra el 99.9% de los casos activos, informó el Senasica, organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Actualmente, hay 941 casos en seguimiento, lo que equivale al 0.003% del hato ganadero nacional, mientras que en el norte del país no se registran casos activos, gracias a la vigilancia y a la operación sanitaria desplegada en todo el territorio.

¿Qué medidas se han tomado para controlar la plaga?

Durante este periodo, se llevó a cabo la operación zoosanitaria más amplia de las últimas décadas, con 1,195 personas encargadas de inspecciones, tratamientos, restricción de movilizaciones, vigilancia epidemiológica y atención de casos sospechosos.

Como parte del control fronterizo, se han revisado y tratado 2.2 millones de animales, medidas que han sido determinantes para impedir la expansión de la plaga hacia zonas libres, reforzando la seguridad sanitaria del país.

¿Cómo se colabora con Estados Unidos en el control del GBG?

En coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), se liberaron más de 4 mil millones de moscas estériles, como parte de la técnica de supresión del insecto, en el marco del Plan de Acción Conjunto Senasica–APHIS, firmado en agosto de 2025.

Para 2026, está prevista la entrada en operación de la Planta de Producción de Moscas Estériles en Metapa de Domínguez, Chiapas, con capacidad para producir 100 millones de moscas estériles por semana, fortaleciendo las acciones de contención y erradicación.

El país avanza de la fase de contención hacia la preparación para la erradicación del GBG, aunque persisten desafíos como las condiciones climáticas favorables al insecto y la complejidad operativa del despliegue en campo, así como la necesidad de mantener la capacitación y colaboración de productores y técnicos en territorio.