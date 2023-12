Renuncian cabezas del sistema operativo del INE

CIUDAD DE MÉXICO.-Al menos tres funcionarios de alto nivel que controlaban la operación tecnológica del INE, incluido el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), renunciaron al organismo electoral.

Se trata del coordinador general de la Unidad de Servicios de Informática, Jorge Torres, quien anunció su renuncia la semana pasada, pero este lunes entregó su carta, en la que argumenta "motivos personales" para dejar el puesto que ocupaba desde el 2014.

Entre los proyectos más importantes del área está el PREP, la aplicación en la que actualmente se recogen las firmas para aspirantes a una candidatura independiente a la Presidencia y Congreso, o los sistemas de registro de precandidatos y candidatos, así como el monitoreo de éstos.

Además del sistema de fiscalización, del voto electrónico, el que transmite información el día de la elección y toda la seguridad de la infraestructura tecnológica del organismo.

"Por medio de este conducto, por así convenir a mis intereses, me permito presentar mi renuncia voluntaria e irrevocable.

"Amablemente solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se me paguen los conceptos que conforme a derecho me corresponden o sus partes proporcionales, de manera enunciativa: aguinaldo, vacaciones no disfrutadas, prima vacacional, la compensación por término de la relación temporal", indica en su carta enviada a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

En la misiva indica que su último día será el 31 de diciembre.

La semana pasada, cuando anunció su salida, algunos consejeros intentaron convencerlo de no irse, ante la situación que vive el Instituto, que de 17 posiciones de primer nivel, 10 son encargados de despacho, y con él 11.

Torres ingresó al IFE en 1999, y fue escalando en diversos cargos de la Unidad hasta convertirse en director de Operaciones y Coordinador Técnico de los Programas de Resultados Electorales Preliminares en las elecciones del 2006, 2009 y 2012.

Semanas atrás renunció Jorge Alberto Gutiérrez García, director del Proyectos e Innovación Tecnológica de esa Unidad, quien desde la elección del 2015 era el responsable de coordinar el PREP, junto con el comité de expertos. Ingresó al Instituto en el 2013.

En su lugar, Taddei colocó a Javier Mario Chávez Gutiérrez, quien no tiene experiencia en el ámbito electoral, pues en su currículum indica que trabajó del 2019 al 2021 como director de Tecnologías en el Ayuntamiento de Naucalpan, cuando fue gobernado por Morena.

Antes estuvo 11 meses la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, como director de Sistemas, y previamente en la STC.

También renunció a la Unidad el director de Sistemas, Armando Calleja González, quien se hacía cargo de los proyectos tecnológicos más importantes, y quien estaba en esa área desde el 2007.

La presidenta del INE avaló que se colocara a Ariadna Morales, quien desde el 2014 ya trabaja en la Unidad.

En la sesión el viernes, entre los reclamos que realizaron consejeros a Taddei era la generación de un clima hostil con funcionarios de primer nivel, orillándolos a que renunciaran, pues casualmente, en pleno proceso electoral, se van del organismo argumentando motivos personales.

"Y hay que decir también que algunas de estas vacantes se han generado no sólo por la voluntad de quienes han dejado el cargo, sino por las presiones directas o indirectas o por las condiciones inadecuadas que se han creado en su entorno que les impiden ejercer el cargo, que les impedían ejercer el cargo para el que fueron designados", afirmó el consejero Jaime Rivera.

En su defensa, Taddei aseguró que fue la administración anterior la que le dejó un INE "desvalijado".

"La historia no se equivoca, no hace tres meses que estamos con direcciones y unidades técnicas acéfalas, desde que se fue la anterior administración, se fueron prácticamente todos y se quedó esto desvalijado, si lo podemos llamar de alguna manera, ¿sí?, en total desolación", reviró la sonorense.