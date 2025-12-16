Segob presenta lineamientos contra violencia sexual en escuelas

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), presidió este martes la sesión ordinaria del Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

¿Qué acciones se toman contra la violencia hacia mujeres?

En este evento realizado en la Segob, se presentaron dos lineamientos para eliminar la violencia sexual y el maltrato en el ámbito escolar.

Detalles sobre la declaratoria de cero tolerancia en educación

Además, se presentó la declaratoria de cero tolerancia a las violencias en contra de adolescentes y jóvenes en la educación media superior.

Acciones de la autoridad para prevenir violencia escolar

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, acompañó a Rodríguez en esta presentación.