Encabeza Rosa Icela sesión del Sistema Nacional de Búsqueda

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó este lunes la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda, en la que reafirmó el compromiso del gobierno federal para avanzar en la localización de personas desaparecidas y garantizar verdad y justicia para las víctimas y sus familias.

¿Qué acciones se están tomando en la búsqueda de desaparecidos?

Durante la sesión realizada en la Secretaría de Gobernación, la funcionaria destacó que el trabajo conjunto entre las instituciones, las familias y la sociedad es fundamental para atender una de las problemáticas más sensibles del país. "Con la determinación de las familias, el trabajo de las instituciones y el respaldo de la sociedad, avanzaremos hacia un país con verdad y justicia para todas las víctimas", expresó.

Más tarde, Rodríguez participó en la primera sesión ordinaria de 2025 del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), donde tomó protesta a las y los integrantes menores que forman parte de este órgano de consulta y participación.

Importancia de la coordinación en derechos de niños y adolescentes

En ese encuentro, la titular de Segob subrayó la importancia de mantener una coordinación permanente entre dependencias para la defensa y promoción de los derechos de las infancias y adolescencias. "Nos comprometimos a seguir trabajando de forma coordinada en favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes", afirmó.