Incrementa 45% el agua del Cutzamala

Tras meses de recuperación en las presas del Sistema Cutzamala por las lluvias, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció un incremento del 45% en el volumen de agua potable que suministra en bloque al Estado de México y la Ciudad de México, al pasar de 10.797 a 15.706 metros cúbicos por segundo desde el 14 de octubre.

Contexto general