Incrementa 45% el agua del Cutzamala

Incrementa 45% el agua del CutzamalaEl aumento en el suministro de agua se debe a las lluvias y la recuperación de los embalses.
Tras meses de recuperación en las presas del Sistema Cutzamala por las lluvias, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció un incremento del 45% en el volumen de agua potable que suministra en bloque al Estado de México y la Ciudad de México, al pasar de 10.797 a 15.706 metros cúbicos por segundo desde el 14 de octubre.
Contexto general
La Conagua explicó que el aumento se debe a la favorable evolución de los embalses, que al 20 de octubre alcanzaron 757.44 millones de metros cúbicos, equivalentes al 96.8% de su capacidad total, de acuerdo con el último reporte del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH).
