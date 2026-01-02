Centro Médico Nacional "La Raza" sin afectaciones tras sismo

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que las áreas de Oncología y Consulta Externa del Centro Médico Nacional (CMN) "La Raza" presentaron daños en los acabados y mampostería de los edificios, pero no hubo afectaciones graves como consecuencia del sismo de 6.5 grados en la escala de Richter que ocurrió esta mañana.

E informó que las unidades operan con normalidad, después de que se realizó una revisión preventiva en las unidades médicas y no se encontraron afectaciones estructurales.

"Luego del sismo ocurrido esta mañana, con base en la revisión realizada por el Comité Nacional de Emergencias, los desprendimientos corresponden solo en acabados y mampostería de las áreas de Oncología y Consulta Externa del Centro Médico Nacional La Raza que no representan ningún daño estructural en dichas instalaciones", detalló el IMSS en una tarjeta informativa.

Detalles sobre los daños en el Centro Médico Nacional La Raza

Después del sismo que ocurrió hoy, en redes sociales se difundieron imágenes de desprendimientos en las escaleras del CMN "La Raza", por lo que el Seguro Social tuvo que explicar que solo fue la mampostería lo que cayó.

Acciones del IMSS tras el sismo de 6.5 grados

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, la Unidad Médica de Alta Especialidad de Magdalena de las Salinas, y las paredes de un quirófano del Hospital General de Zona No. 7, en Cuautla, Morelos, presentaron afectaciones menores en acabados, pero sin daños en las estructuras.

"Todas nuestras unidades operan con normalidad", escribió en su cuenta de X.

Afectaciones menores en otros hospitales del IMSS

Las revisiones continuarán para garantizar la seguridad de los pacientes y el personal médico en todas las instalaciones del IMSS, asegurando que no haya riesgos tras el sismo.