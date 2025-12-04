Se registra sismo en zona citrícola de Nuevo León

El Servicio Sismológico Nacional reportó este jueves un sismo magnitud de 3.4 grados a 15 kilómetros al este de Montemorelos, en Nuevo León.

Detalles del sismo reportado en Montemorelos

El reporte se dio a las 19:51 horas. Hasta la noche de este jueves, las autoridades no han reportado afectaciones en la zona citrícola, ni afectaciones en otras zonas de la Zona Metropolitana de Monterrey.

Acciones de las autoridades tras el sismo

Las autoridades locales se mantienen en alerta y continúan monitoreando la situación para garantizar la seguridad de los habitantes de la región.

Impacto del sismo en la zona citrícola

A pesar de la magnitud del sismo, no se han reportado daños en las áreas productivas de la región, lo que es un alivio para los productores locales.