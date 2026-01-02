Tras sismo de 6.5, reportan muerte de un hombre en alcaldía BJ

CIUDAD DE MÉXICO.- La alcaldía Benito Juárez informó del deceso de un hombre de 60 años, en la colonia Álamos, tras el sismo de intensidad 6.5, con epicentro en San Marcos, Guerrero, que se percibió en la CDMX.

Detalles confirmados sobre el sismo en Ciudad de México

En una tarjeta informativa, precisó que durante el sismo, el hombre desalojo su departamento ubicado en un segundo piso, tropezó y perdió el conocimiento.

Personal de seguridad del edificio solicitó servicios de emergencia y al lugar acudió la unidad 695 de la CRUM; los paramédicos realizaron las revisiones correspondientes y reportaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

Acciones de la autoridad tras el sismo en Benito Juárez

La alcaldía ha comenzado a evaluar los daños en la zona y se mantiene en alerta ante posibles réplicas del sismo.